संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की याचिका SC में खारिज ,सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की ये टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुक्रवार को संस्कृत को राष्ट्रभाषा (National Language of Sanskrit) घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है, जिसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत (Constitution Needed To Be Amended) है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संस्कृत में एक लाइन सुनाने के लिए भी कहा।