वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में घोटालाः मेरठ से लेकर लखनऊ तक अफसरों को दिए गए रुपये, वायरल हुआ ऑडियो Scam In Water Treatment Plant Rupees Given To Officers From Meerut To Lucknow Audio Went Viral