Schools will open in UP from tomorrow: सीएम योगी बोले-कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बच्चों की सुरक्षा का रखा जाए ध्यान

Schools will open in UP from tomorrow: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोरोना का संक्रमण (corona infection) कम होते ही स्कूल और कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया गया। एक सितंबर से प्रदेश में कक्षा एक से पांचवी तक के विद्यालय खुल रहे हैं। स्कूलों के खुलने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने टीम 9 के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किया।