SC का सुप्रीम फैसला : HC के अनुमति बगैर सांसद व विधायकों के खिलाफ दर्ज केस वापस नहीं ले सकेंगी राज्य सरकारें

SC का सुप्रीम फैसला : HC के अनुमति बगैर राज्य सरकारें सांसद व विधायकों के खिलाफ दर्ज केस वापस नहीं ले सकेंगी SC's Supreme Verdict, State governments, withdraw , cases registered against MPs and MLAs, without the permission of HC