Secret of Beautiful Glowing Skin of Korean Girls: क्या आप जानते है क्या है स्नेल म्यूसिन, ये है कोरियन लड़कियों की जवां और खूबसूरत शीशे सी चमकती स्किन का राज

Secret of young and Beautiful Glowing Skin of Korean Girls: आजकल सोशल मीडिया में स्नेल म्यूसिन खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालंकि बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते है। यह कोरियन स्टाईल में स्किन की देखभाल का एक तरीका है। या ये कह लीजिए स्नेल म्यूसिन (Snail Mucin) कोरियन लड़कियों (Korean Girls) की जवां और खूबसूरत शीशे सी चमकती स्किन का राज है।

इस तरीके को अब सभी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। कई ऐसे ब्यूटी ब्रांड है जिन्होने स्नेल यानी घोंघे के अर्क से बने स्किन केयर प्रोडक्ट लांच कर इस ब्यूटी हैक को बेहद आसान बना दिया है।

स्नेल म्यूसिन (Snail Mucin) ड्राई स्किन वालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आप चाहे तो स्नेल अर्क से बने प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते है। इसकी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी स्किन बैरियर्स को मजबूत बनाती है। इसे मॉइस्चराइज करती है।

इसमें ह्वालूरॉनिक एसिड स्किन को तुरंत हाइड्रेट करता है जिससे स्किन का रुखापन की छुटकारा मिलता है। साथ ही चेहरे की फाइन लाइन और रिंकल जैसे एजिंग के निशान को समय से पहले नहीं उभरने देती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्नेल म्यूसिन (Snail Mucin) में ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है। चेहरे की डेड स्किन सेल्स को हटा कर एक्सफोलिएट करता है। स्नेल म्यूसिन (Snail Mucin) से घाव तेजी से भरने में हेल्प कर सकता है। चेहरे के दाग धब्बों को हल्का करने में हेल्प कर सकता है

इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो इसे हीलिंग के लिए ज्यादा स्पेशल बना देती है। साथ ही स्नेल म्यूसिन (Snail Mucin) स्किन कैंसर या अन्य स्किन से संबंधित समस्याओं को भी कम कर देता है।