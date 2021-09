देखें रोहित शर्मा को किसने बताया भगवान, बात कर इमोशनल हुआ फैन Viral Video...

नई दिल्ली। कौन बनेगा करोड़पति(KBC) के 13वें सीजन में रोहित शर्मा का एक बड़ा फैन नजर आया। शो के दौरान जब बिग बी ने रोहित शर्मा को वीडियो कॉल किया तो उनका फैन इमोशनल हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया(Social media) में काफी वायरल हो रहा है। रोहित इन दिनों यूएई में हैं, जहां वो आईपीएल 2021 के दूसरे हिस्से में हिस्सा ले रहे हैं।

रोहित शर्मा के इस फैन का नाम प्रांशु है, जो पेशे से टीचर हैं। प्राशु रोहित की तस्वीर अपने बटुए में रखते हैं। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन(Amitabh bachchan) ने जब रोहित शर्मा को वीडियो कॉल कर कहा कि मैं बता नहीं सकता कि प्रांशु आपके कितने बड़े फैन हैं। प्रांशु अब सामने आ गए हैं रोहित तो बात कर लीजिए। इस पर प्रांशु ने जवाब दिया, ‘सर भगवान (God) से कौन बात करता है। रोहित ये देख प्रांशु के सामने हाथ जोड़ लेते हैं।

Rohit Sharma interacts with a fan in KBC!! Watch this episode today at 9pm.@ImRo45 #RohitSharma

Hamare madhya pradesh ka bhai hai proud of you bhai jeet ke aana @rohittv_45 @TrendsRohit @RohitArmy_TN @AKRSFAOfficial @Bhuvana90472173 @ImRo45 also i am a big fan of hit man rohit pic.twitter.com/80w73MnnV9

— only SRK fan following me (@Sandeep28312790) September 22, 2021