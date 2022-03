The Kashmir Files देख Prakash Belwad ने हिन्दुओं से माफी मांगी, कहा- तब मैं पत्रकार था फिर भी कश्मीरी नरसंहार में...

मुंबई: बॉलीवुड फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ में दिखाई दिए कन्नड़ एक्टर प्रकाश बेलवाड़ (Prakash Belwad) ने फिल्म रिलीज होने के बाद कश्मीरी पंडितों के नरसंहार (Massacre of Kashmiri Pandits) पर काफी समय तक चुप्पी साधे रखने के लिए हिन्दुओं से माफी मांगी (apologized to hindus) है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि 90 के दशक में एक पत्रकार होने के बाद भी उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी।

इस वीडियो में अभिनेता ने कहा है कि, ‘मुझे ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब मुझे विवेक अग्निहोत्री द्वारा स्क्रिप्ट भेजी गई, तो मैं हैरान रह गया क्योंकि तब तक मेरे पास 1990 के दशक में जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) राज्य में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई भयावहता और पलायन के बारे में जानकारी नहीं थी।’

उन्होंने कहा कि, ‘मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ और अपने आप को दोषी भी समझता हूँ, क्योंकि मैं उस वक़्त एक पत्रकार था और समकालीन घटनाओं से जुड़े होने पर खुद पर गर्व करता था। किन्तु अब मैं देखता हूँ कि तब ऐसा नहीं था मुझे लगता है कि काफी समय तक इस मुद्दे पर चुप रहने के लिए मेरे लिए इस समुदाय से माफी माँगना ही उचित है।’

"When @vivekagnihotri sent me #TheKashmirFiles script, I was shocked. Until then, I had no idea about the horrors. I apologise to Kashmiri Hindus for being part of this indifference" – Prakash Belawadi

Artists & Journalists should volunteer to confess.

pic.twitter.com/M6LvN6cBUk

— भारत पुनरुत्थान Bharata Punarutthana (@punarutthana) March 12, 2022