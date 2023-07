Seema Haider : पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के ISI एजेंट होने का शक, UP ATS की हिरासत में, हो सकती हैं गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर (Seem Haider) को यूपी पुलिस (UP Police) की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (UP ATS) सोमवार को अपने साथ ले गई है। यूपी एटीएस (UP ATS) की टीम पहले ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव पहुंची। उसने सीमा हैदर को घर से बाहर निकलने को कहा। उसके बाहर निकलते ही यूपी एटीएस (UP ATS) अपने साथ ले गई। सीमा और सचिन को हिरासत में लिया गया है। सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन मीणा (Sachin Meena) से जुदा हो गई हैं। उनकी गिरफ्तारी की भी आशंका जताई जा रही है।

दरअसल, सीमा हैदर (Seem Haider) पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (Seema Haider ISI Agent) से कनेक्शन के शक में जांच जारी है। यूपी ATS, आईबी, नोएडा पुलिस (Noida Police) समेत कई एजेंसियां इस एंगल पर जांच कर रही है। जांच एजेंसी सीमा हैदर के फोन कॉल डिटेल भी खंगाल रही है।

सादी वर्दी में आई थी ATS टीम

हाल के दिनों में सीमा हैदर (Seem Haider) अपने प्रेमी सचिन मीणा ( Sachin Meena) के साथ प्रेम-प्रसंगों को लेकर सुर्ख़ियों में रही हैं। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ चुकी थीं। यूपी ATS की टीम 17 जुलाई को सीमा हैदर (Seem Haider) को हिरासत में लेने नोएडा स्थित सचिन मीणा ( Sachin Meena) के घर पहुंची। पहले उन्हें बाहर आने को कहा। फिर, डिटेन कर ले गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, सीमा हैदर को सादी वर्दी में आई यूपी पुलिस (UP Police) की टीमें घर से ले गई। पुलिसकर्मियों ने पहले घर वाली गली के दोनों तरफ का रास्ता रोक दिया। उसके बाद, सीमा हैदर को बाहर निकालकर अपने साथ ले गई।

सीमा हैदर को कहां ले गई UP ATS , यूपी पुलिस को नहीं है जानकारी

सीमा हैदर (Seema Haider News) को कहां लेकर गई है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब इस बारे में सचिन मीणा के घर वालों से बातचीत के प्रयास किए गए तो उन्होंने दरवाजा बंद लिया। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ, UP ATS टीम केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही है। साथ ही साथ सीमा के पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश आने और उसके कांटेक्ट आदि के बारे में जांच की जा रही है। मामले की जांच कर रहे नोएडा और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट (Ghaziabad Police Commissionerate) ने भी कई अहम जानकारियां पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए यूपी एटीएस (UP ATS) से तकनीकी मदद मांगी गई थी।

UP ATS की कार्रवाई के बाद हलचल तेज

सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई के रास्ते काठमांडू और फिर यूपी के ग्रेटर नोएडा पहुंचीं थी। इस मामले की जांच में जुटी UP ATS की कार्रवाई के बाद हलचल तेज हो गई है। सीमा हैदर को यूपी एटीएस की ओर से अपने साथ ले जाए जाने के बाद ये मुद्दा और गरमा गया है।

ISI से कनेक्शन तो नहीं?

ख़ुफ़िया एजेंसियों को पता चला है कि, सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार हैं। साथ ही, उसका भाई भी पाकिस्तानी सेना में कार्यरत है। ऐसे में सीमा हैदर का जुड़ाव कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से तो नहीं है? इसी का जवाब ढूंढने के लिए UP ATS पूछताछ कर रही है।