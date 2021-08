Seerat Kapoor अपने Purple Traditional Outfit मे लूटा फैंस का दिल, तस्वीरें हों रहीं तेजी से वायरल

Bollywood news: बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय करने वाली सीरत कपूर (Seerat Kapoor) ने इम्तियाज अली (Imtiaz Ali) की फिल्म ‘रॉकस्टार’ (Rock Star) के लिए असिस्टेंट कोरियोग्राफर होने से लेकर ‘कोलंबस’, ‘ओक्का क्षनम’, ‘मां विंता गढ़ा विनुमा’ और रवि तेजा-स्टारर ‘टच चेसी चुडु’ (touch cheesy chudu) जैसी फिल्मों के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शानदार शुरुआत की है। एक्ट्रेस ने शुरू से ही कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ दर्शको को विस्मित किया है।

आपको बता दें, एक्ट्रेस के अभिनय के माद्यम से प्रेक्षकों का ध्यान आकर्षक किया है, फिटनेस और तंदुरुस्ती के लिए उनका उत्साह सराहनीय है और सीरत कपूर के पहनावे उनके प्रशंसकों को मदहोश कर देते हैं।

हाल ही में, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने प्रशंसकों के साथ अपने उत्साह साझा करते हुवे पोस्ट शेयर की, अभिनेत्री ने पर्पल कलर की पोशाक पहनी थी। जिस पर त्रिकोणीय प्रिंट थी, अभिनेत्री को वीडियो में अपने उत्साह को साझा करते हुए देखा जा सकता है क्योंकि वह बेहद प्यारी लग रही है।



सीरत कपूर ने तस्वीर को कैप्शन दिया, “Vibing with self in the outfit to chose the outfit is bonafide. No pressure, take your time!” प्रशंसक अपनी पसंदीदा अभिनेत्री ने कमैंट्स सेक्शंस में अपना प्यार बरसाया है और अभिनेत्री की प्रशंसा की है।

View this post on Instagram A post shared by Seerat Kapoor (@iamseeratkapoor)



वर्क फ्रंट पर, सीरत कपूर ने दक्षिण फिल्म उद्योग के दर्शकों को बार-बार अपनी एक्टिंग से चौंका दिया है, और अब बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेत्री अनुभवी अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और हैंडसम तुषार कपूर के साथ अपने आने वाली फिल्म “मारीच” से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने जा रही हैं। तुषार एंटरटेनमेंट के बैनर तले ‘मारीच’ फिल्म का निर्माण होने जा रहा है।