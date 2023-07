Sell Old Bike Alert : पुरानी बाइक बेचने पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं तो लगाने पड़ेंगे थाने के चक्कर

Sell Old Bike Alert : अगर आप नई बाइक खरीद चुके हैं और अपनी पुरानी बाइक को बेचने (Selling your old bike) की सोच रहे हैं। या फिर किसी अन्य वजह से अपनी पुरानी बाइक बेचने की सोच रहे हैं तो किसी ओर के हाथों अपनी बाइक बेचने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपनी बाइक बेचने में जरा भी लापरवाही दिखाएंगे तो हो सकता है कि आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ें। आइये जानते हैं कि अपनी पुरानी बाइक बेचते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

खरीदार की जांच पड़ताल (Buyer Inquiry)

अपनी पुरानी बाइक किसी को बेचने से पहले आपको सबसे पहले खरीदार के बारे में जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि वह व्यक्ति सही आदमी तो हैं न। कहीं वह आपकी बाइक का इस्तेमाल किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए तो नहीं करेगा। धोखाधड़ी या किसी अन्य मुसीबत में फंसने से बचने के लिए उस डीलर या ग्राहक की पूरी डिटेल को जरुर खोज लें।

डॉक्यूमेंटेशन (Documentation)

बाइक बेचते समय डॉक्यूमेंटेशन में लापरवाही बिलकुल न बरतें। अगर आप अपनी बाइक बेचने के बाद किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते तो ट्रांसफर करने के बाद ही राहत की सांस लें। सबसे पहले आप बाइक ओनरशिप सर्टिफिकेट, प्रदूषण सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेल्स एग्रीमेंट और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट को भी संभाल कर रख लें।

बीमा ट्रांसफर (Insurance Transfer)

नियमों के मुताबिक खरीद के 14 दिनों के भीतर बीमा को बाइक के लिए ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। वाहन के बीमाकर्ता को बिक्री के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ट्रांसफर होने के बाद आपके बाइक का मालिकाना हक दूसरे व्यक्ति की हो जाएगा।