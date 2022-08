कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को मिलेगा फ्रांस का सर्वाेच्च नागरिक सम्मान, 2010 में स्पेन भी दे चुका है ऐसा अवॉर्ड

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) को फ्रांस के सर्वाेच्च नागरिक सम्मान (Highest Civilian Honor) ‘शेवेलेयर दी ला लीजन दी ऑनर’ (Chevalier de la Legion the Honor) से सम्मानित किया जाएगा। फ्रांस की सरकार शशि थरूर (Shashi Tharoor) के लेखन और भाषणों के चलते उन्हें इस सम्मान से नवाज रही है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनेन (French Ambassador Emmanuel Lennon) ने थरूर को लिखित रूप से इस सम्मान के बारे में जानकारी दी।

शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने ट्वीट करके कहा कि ‘फ्रांस के साथ रिश्तों को महत्व देने वाले, भाषा से प्यार करने वाले और संस्कृति की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के रूप में मैं इस तरह से सम्मान दिए जाने को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं उन लोगों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इस सम्मान के लायक समझा।’

थरूर के लिए बधाइयों का लगा तांता

कई दलों के नेताओं ने थरूर को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए बधाई दी है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Congress leader in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury) , सांसद मोहम्मद जावेद (MP Mohammad Javed) और कई अन्य नेता थरूर को बधाई देने वालों में शामिल हैं। अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury)ने कहा कि मैं यह सुनकर बहुत ही उत्साहित हूं कि थरूर को उनकी असाधारण विद्वता और ज्ञान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान (France’s Highest Civilian Honor) से सम्मानित किया जा रहा है। ट्विटर पर इसका जवाब देते हुए थरूर ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान का हमेशा स्वागत है। आपकी प्रशंसा इसे और अधिक मूल्यवान बना देती है।

I am in a state of absolute euphoria while coming to learn that my esteemed colleague and Loksabha MP Sh @ShashiTharoor is being conferred upon the highest civilian honor of #France THE LEGION OF HONOUR for his extraordinary erudition and penetrative knowledge.

— Adhir Chowdhury (@adhirrcinc) August 11, 2022