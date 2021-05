यूपी के सभी जिलों में मीडिया कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए होगा अलग टीकाकरण

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मीडिया कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग-अलग टीकाकरण केंद्र शुरू किए जाएंगे।

बता दें कि वैसे से पूरे देश में कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए यूपी सरकार का तरफ से भी खास पहल की गई है। यूपी सरकार मीडिया और न्यायिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए अभी तक नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज में वैक्सीनेशन अभियान चला रही थी। लेकिन अब इसे यूपी के सभी जिलों में चलाया जाएगा।

सभी जिलों में मीडिकर्मियों के लिए टीकाकरण केंद्र

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना, एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल ने ट्वीट के जरिए बताया कि सीएम ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मीडिया कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग-अलग टीकाकरण केंद्र शुरू किए जाएंगे।

Hon’ble CM has announced that separate vaccination centres will be started for media personnel and judicial officers to all the districts of Uttar Pradesh.

