Shabana Azmi ने किया पति Javed Akhtar का का बचाव, वायरल हो रहा VIDEO

Bollywood news: बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) अपने पति जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के बचाव में सामने आई हैं। दरअसल, हाल ही में कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने ट्विटर पर अपने फैंस के साथ एक वीडियो शेयर किया था। आपको बता दें, इस वीडियो में शशि थरूर (Shashi Tharoor) एक समारोह में किशोर कुमार (Kishore Kumar) एक गाना गाते नजर आ रहे हैं।

इतना ही नहीं इस वीडियो के सामने आते ही गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने उनके कुछ हिंदी शब्दों के उच्चारण (Pronunciation of words) का मजाक उड़ाया था। जिसके बाद से ट्विटर पर लोग उन्हें आड़े हाथों ले रहे थे। शशि के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए शबाना (Shabana) ने ट्वीट किया, ‘शशि! यह प्यारा बहुत प्यारा है।” इसके साथ ही उन्होंने एक फॉलो-अप पोस्ट में लिखा, ” सभी ट्रोल थोड़ा शांत रहें। शशि थरूर एक अच्छे दोस्त हैं और जावेद की टिप्पणी मजह एक मजाक था।

And all those trolls just chill . Shashi Tharoor is a good friend and Javed’s remark was in pure jest ! https://t.co/NsYKOPyM1a

इससे पहले शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने हिंदी क्लासिक गाना गाते हुए खुद का वीडियो शेयर (video share) करते हुए ने कहा कि यह ‘अनरिहर्सल और शौकिया’ (unrehearsal and amateur) था। उन्होंने बताया कि “सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के लिए दूरदर्शन श्रीनगर द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद मुझे सदस्यों के लिए गाने के लिए राजी किया गया। बिना किसी अभ्यास और शौकिया तौर पर गाए इस गाने का आनंद लें। वहीं, शशि के ट्वीट का जवाब देते हुए जावेद ने लिखा, ‘वाह! हमारे पास हिंदी में भी लगभग ऐसा ही एक गाना है।”

After the cultural programme by Doordarshan Srinagar for the Parliamentary Standing Committee on Information Technology, I was persuaded to sing for the Members. Unrehearsed and amateur but do enjoy! pic.twitter.com/QDT4dwC6or

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 6, 2021