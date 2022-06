Corona positive होते ही Shahrukh Khan ने किया कुछ ऐसा, ट्रोलर्स बोले- ममता का चमचा

Bollywood news: मुंबई में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Mumbai ) का खतरा एक बार फिर से अपने रंग दिखाने लगा है। एक बार फिर कोरोना का कहर तेज होने लगा है। वहीं इस बार सेलिब्रिटी एक्टर एक-एक कर कोरोना संक्रमित (corona infected) हो रहे हैं। इस बार एक बार फिर से सेलेब्स कोरोना की चपेट में आ रहे हैं।

फिलहाल जो ताजा मामला है वह बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान से जुड़ा है। दरअसल खबर है कि शाहरुख खान कोरोना पॉजिटिव ( shahrukh khan corona positive ) पाए गए हैं। सामने आने वाली जानकारी के अनुसार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

आप सभी को हम यह भी बता दें कि किंग खान (king khan) के संक्रमित पाए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee ) ने चिंता जताई है। दरअसल ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की है।

Just came to know that our Brand Ambassador Shahrukh Khan has been detected covid positive. Pray fastest recovery for the superstar. Get well Shahrukh! Spring back asap!

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 5, 2022