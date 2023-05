नए संसद भवन को लेकर बोले शाहरुख खान, हमारी उम्मीदों का नया घर...

Inauguration of the new Parliament House: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे. इससे दो दिन पहले यानी 26 मई को पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से संसद की नई बिल्डिंग का वीडियो शेयर कर दिया. 1.48 सेकंड के इस वीडियो में संसद की खूबसूरती और भव्यता को देखा जा सकता है.

इस अवसर देश के कई दिग्गज कलाकारों ने शाहरुख खान (Shahrukh Khan), अभिनेता रजनीकांत, हेमा मालिनी ने भी देश वासियों को बधाई दी है। इस इमारत में देश के अलग-अलग हिस्सों की मूर्तियां और आर्ट वर्क बनाए गए हैं. इसके अलावा इसमें देश में पूजे जाने वाले जानवरों की झलकियां भी दिखाई जाएंगी, इनमें गरुड़, गज, अश्व और मगर शामिल हैं.

इसके अलावा भवन में तीन द्वार बनाए गए हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है. इस इमारत में भारत के आधुनिक बनने तक के सफर की छलक भी देखने को मिलेगी.

आज यानी 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी रिएक्शन आया है। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया पर नई संसद का एक वीडियो शेयर कर देशवासियों और पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये संसद भवन हमारी उम्मीदों का नया घर है।

Proud to see this glorious new building of the Parliament. May this forever be an iconic symbol of India’s growth story. #MyParliamentMyPride pic.twitter.com/vcXfkBL1Qs

इसके अलावा अक्षय कुमार और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने 26 मई को नई संसद भवन का एक वीडियो शेयर किया था। शेयर करते वक्त उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे इस वीडियो को अपनी आवाज दें। पीएम की अपील को मानते हुए शाहरुख और अक्षय कुमार ने इसे अपनी आवाज दी।

What a magnificent new home for the people who uphold our Constitution, represent every citizen of this great Nation and protect the diversity of her one People @narendramodi ji.

A new Parliament building for a New India but with the age old dream of Glory for India. Jai Hind!… pic.twitter.com/FjXFZwYk2T

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 27, 2023