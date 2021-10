Drugs Case: NCB की पूछताछ के दौरान रो पड़े Shahrukh के लाडले Aryan, कहा- पापा से मिलने के लिए ...

Bollywood news: ड्रग्स मामले में हुई बॉलीवुड दिग्गज शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को एनसीबी ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं एनसीबी लगातार आर्यन खान (Aryan Khan) से पूछताछ कर रही है। खबरों की माने तो एनसीबी (NCB) की लगातार पूछताछ के दौरान आर्यन (Aryan Khan) बेहद इमोशनल हो रहे हैं।

आपको बता दें, आर्यन ने कहा कि मेरे पापा फिल्म ‘पठान’ के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। वो इतने व्यस्त रहते हैं कि मैं उनसे मिलने के लिए कई बार उनकी मैनेजर पूजा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता (have to make an appointment) है और फिर मेरी उनसे मुलाकात होती है। इतना ही नहीं कई बार इंटेरोगेशन (interrogation) के दौरान आर्यन रो भी पड़े। शायद उन्हें अपनी गलती का अहसास है।

एनसीबी ने मांगा शिप का मेनिफेस्टो

आपको बता दें, एनसीबी (NCB) ने शिप वालों से 2 अक्टूबर का शिप का मेनिफेस्टो मांगा (Ship’s Manifesto) है। सूत्रों की माने तो एनसीबी इसके जरिये उन्हें पता चल जाएगा कि कौन शिप पर चढ़ा, उसके डिटेल्स क्या है। सीसीटीवी फुटेज (cctv footage) भी मांगे गए हैं जिसके जरिये सारी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी।

क्रूज के सीईओ (Cruise CEO) से भी पूछताछ होगी और इसके लिए उसे समन भेजा गया है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर के दिन एनसीबी (NCB) के मुखबिर पोर्ट के बाहर खड़े थे और लगातार डिटेल्स भेज रहे थे। उन्होंने आर्यन खान (Aryan Khan) की फोटो जैसे ही भेजी एनसीबी (NCB) ने उन्हें पकड़ लिया।