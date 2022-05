Aryan Khan Drug Case : शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को NCB से मिली क्लीन चिट,चार्जशीट दाखिल

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को एनसीबी (NCB) ने ड्रग-ऑन-क्रूज मामले (Drug-On-Cruise Cases) में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल (Chargesheet Filed) कर दी है। बता दें कि इसी मामले में आर्यन खान (Aryan Khan) को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।

NCB submits charge-sheet in drugs-on-cruise case in which Aryan Khan, son of actor Shah Rukh Khan, was arrested last year

— Press Trust of India (@PTI_News) May 27, 2022