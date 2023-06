कांग्रेस में हुआ बड़ा बदलाव: शक्ति सिंह गोहिल बने गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष, दीपक बावरिया इन दो राज्यों का बनाया गया प्रभारी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल को गुजरात इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, दीपक बावरिया को दिल्ली कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने वी वैथीलिंगम को पुडुचेरी इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्षा गायकवाड को मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी है।

Congress President Shri @Kharge has appointed Shri @shaktisinhgohil, Shri V. Vaithilingam and Smt. @VarshaEGaikwad as Presidents of the Gujarat PCC, Puducherry PCC, and Mumbai RCC, respectively, with immediate effect. pic.twitter.com/w6XkC0ARXU

— Congress (@INCIndia) June 9, 2023