Shamshera Trailer Release: रणबीर कपूर और संजय दत्त की जबरदस्त फाईट ने मचाया घमासान, रिलीज हुआ ट्रेलर

Shamshera Trailer Release: बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) की लीड रोल वाली फिल्म ‘शमशेरा’ (Shamshera) का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें संजय दत्त और रणबीर कपूर के लुक को दिखाया गया है।

‘शमशेरा’ में संजय दत्त विलेन के अवतार में नजर आने वाले हैं तो वहीं रणबीर कपूर डाकू के रोल में नजर आएंगे।बात अगर ट्रेलर की करें तो इसमें शुरुआत से लेकर आखिर तक एक्शन सीन्स की भरमार है।

एक्शन-थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर रणबीर कपूर की फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा दिया है। फिल्म का टीजर सामने आने के बाद इंटरनेट पर ‘शमशेरा’ के स्टार्स ट्रेंड भी करने लगे हैं।

A father’s legacy. A son’s destiny. The legend of SHAMSHERA is here, watch the #ShamsheraTrailer NOW. Releasing in Hindi, Tamil & Telugu. Celebrate #Shamshera with #YRF50 only at a theatre near you on 22nd July. pic.twitter.com/bdDVKePzFs

