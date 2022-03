Shane Warne Death: शेन वार्न के निधन से अक्षय को लगा गहरा सदमा, कहा- असमय मृत्यु से दुखी हूं... इंडस्ट्री में शोक की लहर

Shane Warne Death: ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी शेन वार्न (Shane Warne Death) का 4 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। तमाम दिग्गज इस खबर को सुनने के बाद हैरान हो गए हैं।

आपको बता दें, जिससे उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को गहरा सदमा लगा है। इस खबर के बाद से बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ गई हैं। उनके जाने से बॉलीवुड के कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर दुख जताया है।

Speechless to know about #ShaneWarne’s untimely passing. You could not have loved the game of cricket without being in complete awe of the man. This is so heartbreaking. Om Shanti 🙏🏻

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 4, 2022