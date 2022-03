Shane Warne Passes Away: रविन्द्र जडेजा के बारे में वार्न ने कही थी ये बात, हर्षा भोगले ने शेयर किया किस्सा

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का शुक्रवार को निधन हो गया। क्रिकेट जगत इस खबर से स्तब्ध रह गया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेटरों ने वॉर्न के निधन पर शोक जताया है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी वॉर्न के निधन पर श्रद्धांजलि दी और उनके ट्वीट पर हर्षा भोगले ने एक किस्सा शेयर किया है।

उनके इस ट्वीट का जवाब देते हुए मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने लिखा, ‘वह तुमसे प्यार करते थे जड्डू। 2008 में डीवाइ पाटिल स्टेडियम का वह समय याद है… उन्होंने आपको बुलाया था और कहा था कि यह लड़का रॉकस्टार है। हमने कई बार तुमको लेकर चर्चा की है। वह तुमको और यूसुफ पठान को बहुत पसंद करते थे।’

Absolutely shocked to hear about Shane Warne. A terrific statesman of our game. May God bless his soul and my condolences to his loved ones. 🙏🏻

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) March 4, 2022