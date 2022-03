Shane Warne passes away: शेन वॉर्न के निधन पर दिग्गज क्रिकेटरों ने जताया दुख, सहवाग बोले-यह विश्वास नहीं कर सकता

Shane Warne passes away: ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉर्न का आज निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनकी जान गई है। दुनिया के महान स्पिनरों में शेन वार्न की गिनती होती थी। उनकी उम्र 52 साल थी। शेन वॉर्न के निधन पर ​किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। दिग्गज क्रिकेटर उनके निधन पर दुख जता रहे हैं।

Cannot believe it.

One of the greatest spinners, the man who made spin cool, superstar Shane Warne is no more.

Life is very fragile, but this is very difficult to fathom. My heartfelt condolences to his family, friends and fans all around the world. pic.twitter.com/f7FUzZBaYX

— Virender Sehwag (@virendersehwag) March 4, 2022