06 सितंबर 2025 का राशिफल : शनिदेव की कृपा से इन राशियों की चमकेगी किस्मत और नौकरी में मिलेगी तरक्की, देखें अपना राशिफल

06 सितंबर 2025 का राशिफल : शनिवार 06 सितंबर के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और चंद्रमा से शनि दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे सुनफा योग का उत्तम संयोग बन रहा है। इस योग में शनिदेव मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि की किस्मत चमकाने वाले हैं। नौकरी करने वालों के लिए आय के नए स्रोत सामने आएंगे और व्यापार में नए संपर्कों से लाभ होगा। कारोबारियों को सफलता प्राप्त होगी और पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में लाभ कमाने का मौका मिलेगा और सोचे काम पूरे होंगे। आर्थिक मामलों में भी अच्छा फायदा होगा और धन-धान्य में वृद्धि होती जाएगी। सांसारिक सुख के साधन बढ़ेंगे और सही निर्णयों से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। आइए विस्तार से आचार्य रत्नाकर तिवारी जानते हैं मेष से मीन तक का राशिफल।

मेष राशि- आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृषभ राशि- परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। धन लाभ की संभावना है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। खानपान पर संयम बरतें।

मिथुन राशि- आज का दिन व्यस्त रहेगा लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग रहेगा।

कर्क राशि- नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

सिंह राशि- आपकी वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। व्यापार में लाभ होगा। मित्रों के साथ समय आनंददायक रहेगा।

कन्या राशि- आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

तुला राशि- आज किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। धन संबंधी लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि- आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा। अनावश्यक खर्चों से बचें। कार्यक्षेत्र में योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु राशि- आज भाग्य आपका साथ देगा। करियर में उन्नति होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।

मकर राशि- आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा।

कुंभ राशि- आज का दिन आपके लिए शुभ है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मित्रों के साथ यात्रा या घूमने का कार्यक्रम बन सकता है।

मीन राशि- आज मानसिक शांति बनी रहेगी। कारोबार में लाभ होगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।