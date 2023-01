Air India फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाला शंकर मिश्रा गिरफ्तार, बेंगलुरु से पकड़ा गया

एयर इंडिया के विमान में महिला यात्री पर पेशाब करने वाले शख्स शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। Shankar Mishra arrested for urinating on woman in Air India flight, caught from Bengaluru