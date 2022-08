Shardiya Navratri 2022 Muhurat : इस दिन से  शुरू होगी शारदीय नवरात्रि, भक्त  मन-वचन-कर्म से मां के नौ रूपों की आराधना करते है

Shardiya Navratri 2022 Muhurat : सनातन धर्म में मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि व्रत शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि व्रत रख कर भक्त गण माता दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करते है। पृथ्वी लोक पर शक्ति के उपासक नवरात्रि के नौ दिनों में माता दुर्गा की विभिन्न प्रकार से पूजन करते है। नवरात्रि व्रत का आरंभ घट स्थापना कर किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि नवरात्रि काल में मां दुर्गा भूगोल में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार, जो भक्त मन वचन और कर्म से मां के नौ रूपों की आराधना करते है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है।

इस बार शारदीय नवरात्रि सितंबर माह में शुरू होने जा रहा है। नौ दिन का यह मां दुर्गा का व्रत 26 सितंबर से दिन सोमवार से शुरू हो कर 5 अक्टूबर को पूर्ण होगा। 10 वें दिन दशहरा मनाया जाएगा।

शारदीय नवरात्रि 2022 मुहूर्त

शारदीय नवरात्रि – 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक

अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ – 26 सितंबर 2022, 3.24 AM

आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा समापन- 27 सितंबर 2022, 03.08 AM

अभिजीत मुहूर्त- 26 सितंबर सुबह 11.54 से दोपहर 12.42 मिनट तक

घटस्थापना मुहूर्त – 26 सितंबर 2022, 06.20 AM – 10.19 AM

इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। उनकी ये सवारी शांति और समृद्धि का संकेत है। उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन खुशियों से भर जाएगा और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी।