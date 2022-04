भाजपा स्थापना दिवस शशि थरूर ने दी बधाई, कुछ इस तरह से कसा तंज

BJP Foundation Day: भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर सभी नेता बधाई दे रहे हैं। देश भर में कई हिस्सों में इसको लेकर भाजपा ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने उन्हें बधाई देते हुए तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए भाजपा संविधान के पहले पन्नी की तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की है।

कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने भाजपा के संविधान ​का मुख्य पेज शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि, ‘जन्मदिन मुबारक हो बीजेपी! आप आज 42 साल के हो गए। क्या यह आपके अपने संविधान के अनुसार जीना शुरू करने का समय नहीं है? ऐसा लगता है कि इसके पहले पृष्ठ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर आप वास्तव में विश्वास करते हैं या मानते हुए अमल में लाते हैं…। या यह दस्तावेज़ भी आपका झूठा जुमला है?’

Happy birthday BJP! You turn 42 today. Isn’t it time to start living up to your own Constitution? There seems to be nothing on its first page that you actually believe in or practice…. Or was even this document one of your fabled jumlas? pic.twitter.com/Vgbjmmii5o

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 6, 2022