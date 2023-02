पाक के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ निधन पर शशि थरूर के ट्वीट से मचा बवाल, कहा-‘शांति के थे असली ताकत’

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ (Former Pakistan President General Pervez Musharraf) को कारगिल युद्ध का सूत्रधार माना जाता है। परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) ने 1999 में सैन्य तख्तापलट कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था और नौ साल तक देश पर शासन किया था।

रविवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ (Former Pakistan President General Pervez Musharraf) का निधन हो गया है। वह 79 वर्ष के थे। मुशर्रफ का दुबई में एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। मुशर्रफ के निधन के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor ) के एक ट्वीट पर बवाल खड़ा हो गया है। थरूर ने मुशर्रफ को शांति के लिए असली ताकत बताया है। थरूर के इस ट्वीट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला (BJP National Spokesperson Shahzad Poonawalla) ने उन पर निशाना साधा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर(Shashi Tharoor ) ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) के निधन पर रविवार को शोक जताते हुए कहा कि ‘कभी भारत के कट्टर दुश्मन रहे मुशर्रफ 2002 से 2007 के बीच शांति के लिए असली ताकत बन गए थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Former Pakistan President General Pervez Musharraf) का एक दुर्लभ बीमारी के कारण निधन हो गया: कभी भारत के कट्टर शत्रु रहे वह 2002-2007 के बीच शांति के लिए असली ताकत बन गए थे।

पूर्व विदेश राज्य मंत्री थरूर (Former Minister of State for External Affairs Tharoor) ने कहा कि मैंने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में उन दिनों उनसे हर साल मुलाकात की थी और उन्हें चतुर । अपने कूटनीतिक विचारों में स्पष्ट पाया था। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें। थरूर की ओर से किए गए इसी ट्वीट पर अब हंगामा खड़ा हो गया है। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है।

Pervez Musharraf- architect of Kargil, dictator, accused of heinous crimes – who considered Taliban & Osama as “brothers” & “heroes” – who refused to even take back bodies of his own dead soldiers is being hailed by Congress! Are you surprised? Again, Congress ki pak parasti! 1/2 pic.twitter.com/I7NnLRRUZM

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) February 5, 2023