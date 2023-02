Shehzada Advance Booking Tickets: रिलीज से पहले कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘शहजादा’ मचा रही धूम

Shehzada Advance Booking Tickets: बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हैं। कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘शहजादा’ की जैसे-जैसे रिलीज डेट पास आ रही है, फिल्म वैसे-वैसे इस फिल्म को लेकर एक बाद एक अपडेट्स सामने आ रहे है।

मीडिया रिपोर्ट की माने तो कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म ‘शहजादा’ रिलीज से पहले 65 करोड़ रुपये कमा ली है। इसके बाद अब फिल्म की टिकट बुकिंग को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव और कृति सेनॉन की फिल्म ‘शहजादा’ रिलीज से पहले ही धमाल मचा रही है।

‘SHEHZADA’ ADVANCE BOOKING… Tickets sold for *Day 1* at NATIONAL CHAINS… Update: Wednesday, 10.30 am.

⭐️ #PVR

Fri: 4,295

⭐️ #INOX

Fri: 1,550

⭐️ #Cinepolis

Fri: 1,450

⭐️ Total tickets sold for *Day 1*: 7,295 pic.twitter.com/PdHGYEf7RR

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 15, 2023