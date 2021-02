नई दिल्ली: साल 2020में कई सुपर हिट सितारों ने हमारा साथ छोड़ा जिसमे से सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक मिस्त्री सी साबित हु लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट के चलते इस मामले को आत्मह्त्या का मामला बताया गया। आपको बता दें, बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत की तरह एक और एक्टर की आत्मह्त्या की खबर सामने आई जिसके बाद से कई लोग को बड़ा सदमा लगा।

अब इसी बात को लेकर शेखर सुमन ने ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल शेखर सुमन ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, उनकी पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान और हाल ही में अभिनेता संदीप नाहर की मौत के बीच किसी तरह का संबंध होने का जिक्र किया है।

Sushant's friend Sandeep Nahar also committed https://t.co/ko79Vk5wUR's strange,Disha and two more of SSR's friends also connected with him, had earlier ended their lives.. Is there a common link or thread??Or is it just a coincidence?Point to ponder.

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) February 18, 2021