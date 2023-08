Shimla Weather Live : शिमला में शिवमंदिर ढहा, 50 श्रद्धालुओं के दबे होने की आशंका, 9 शव निकाले गए

शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के शिमला में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की चपेट में शिव मंदिर आ गया है। ऐसे में सावन के सोमवार पर पूजा करने पहुंचे करीब 50 लोग मलबे में दब गए हैं। अब तक 9 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अन्य श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि शिमला के समरहिल इलाके में ये हादसा हुआ है। यहां शिव मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया है। इसके चलते करीब 50 लोग मलबे में दब गए। पुलिस और प्रशासन द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में बारिश और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश भर में भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से जगह-जगह लैंडस्लाइड हो रही है। इसकी वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (Himachal Pradesh University) ने 14 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित किया है।

मंडी की मझबाड़ पंचायत में बादल फटा

मंडी की मझबाड़ पंचायत में बादल फटा है। दो आदमी मलबे में दब गए हैं, जबकि यहां कुछ लापता हैं। जिनकी तलाश जारी है। यहां पर भारी बारिश ने तबाही मचाई है। घुमारवीं के तियूनखास तियूड़ी गांव में रात को भूस्खलन हो गया। इसको लेकर लगभग 11 परिवारों के घर खाली करवाए गए हैं।

सोलन में बादल फटा

जिला सोलन (District Solan) में रविवार देर रात बादल फटने से बाढ़ के साथ आए मलबे में दो मकान और एक गौशाला बह गई। बादल फटने की इस घटना में पांच लोगों को मौत हो गई, जबकि तीन लापता हैं, टीम ने पांच लोगों को बचा लिया है। इसके अलावा भूस्खल के चलते कई हाईवे और सड़कें बंद हो गई हैं।

सोलन के कंडाघाट में फटा बादल, सात की मौत

जानकारी के अनुसार, पुलिस नियंत्रण कक्ष सोलन (Police Control Room Solan) को मिली सूचना के अनुसार, गांव जादोन डाकघर में बादल फटने की घटना हुई। इससे दो मकान और एक गोशाला बह गई। जडौण गांव में रती राम और इसके बेटे हरनाम के दो मकान भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें सात लोगों की मौत हो चुकी है। चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। मृतको में हरनाम (38), कमल किशोर (35), हेमलता (34), राहुल (14), नेहा (12), गोलू (8), रक्षा (12) शामिल हैं। एक महिला कान्ता देवी की टांग टूट गई है। उसे उपचार के लिए भेजा गया है। जबकि पांच लोग ठीक हैं। यह जानकारी एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य (SDM Kandaghat Siddharth Acharya) ने दी हैं। इसके पड़ोस के गांव जाबल में गौशाला गिरने से पांच पशु मर गए।

भारी बारिश के कारण समर हिल में शिव मंदिर ढह गया : सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने ट्वीट कर कहा कि शिमला से दुखद खबर सामने आई है, जहां भारी बारिश के कारण समर हिल में शिव मंदिर ढह गया। अब तक नौ शव निकाले जा चुके हैं।स्थानीय प्रशासन मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए मलबे को हटाने के लिए तत्परता से काम कर रहा है।

Distressing news has emerged from Shimla, where the “Shiv Mandir” at Summer Hill collapsed as a result of the heavy rainfall.

As of now, nine bodies have been retrieved. The local administration is diligently working to clear the debris in order to rescue individuals who may…

