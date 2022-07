Shinzo Abe: शिंजो आबे के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक,पीएम मोदी बोले- मैंने अपने प्यारे दोस्तों में से एक को खोया

Shinzo Abe: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Shinzo Abe) का शुक्रवार को निधन हो गया है। शुक्रवार सुबह जब वे नारा शहर में भाषण दे रहे थे। तब हमलवार ने उन पर पीछे से दो गोलियां दागीं गईं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शिंजो आबे (Shinzo Abe) के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूं। वह एक महान वैश्विक राजनेता, प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।’

Sharing a picture from my most recent meeting with my dear friend, Shinzo Abe in Tokyo. Always passionate about strengthening India-Japan ties, he had just taken over as the Chairman of the Japan-India Association. pic.twitter.com/Mw2nR1bIGz

— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022