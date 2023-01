Shirtless Fight In Flight : फ्लाइट के अंदर शर्टलेस मारपीट हुई वायरल, देखें विडियो

Shirtless Fight In flight: फ्लाइट्स की यात्रा में भी बदसलूकी की घटनाएं इन दिनों बेहद आम हो गई है। फ्लाइट्स यात्रा के दौरान यात्रियों की आपस में हाथापाई , धक्का मुक्की और बदजुबानी अब बेहद अहम होने लगी है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हा रहा है, जिसमें एक शक्स शर्ट उतार कर सहयात्री पर मुक्के बरसा रहा है।

ट्विटर @Bitanko_Biswas पर बांग्लादेश एयरलाइन की फ्लाइट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स शर्ट उतारकर हाथापाई करता दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले उसे भी थप्पड़ पड़े थे जिसके बाद वो रोता नज़र आया। इस दौरान बाकी यात्री झगड़े को सुलझाने की कोशिश करते भी दिखाई दिए।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि बहुत से यात्री इस लड़ाई में बीच बचाव करते दिखाई दिए और बिना शॉर्ट के खड़े यात्री को पकड़कर किनारे ले जाने की कोशिश करते रहे। हालांकि फ्लाइट के अंदर शर्टलेस मारपीट के कारणों के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है।

Another "Unruly Passenger" 👊

This time on a Biman Bangladesh Boeing 777 flight!🤦‍♂️ pic.twitter.com/vnpfe0t2pz

— BiTANKO BiSWAS (@Bitanko_Biswas) January 7, 2023