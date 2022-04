शादी से पहले आलिया को लगा तगड़ा झटका, नहीं रहे ऑनस्क्रीन पिता

Shiva Subramaniam passed away: बॉलीवुड के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता (National Award Winner) लेखक और एक बेहतरीन एक्टर शिव सुब्रमण्यम (shiva subramaniam) का निधन हो गया है। धारावाहिक मुक्ति बंधन में आईएम विरानी की भूमिका निभाने वाले और ‘2 स्टेट्स’ (2 states) में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के पिता की भूमिका निभाने वाले अभिनेता शिव सुब्रमण्यम (Shiva subramaniam) का रविवार 10अप्रैल को निधन हो गया।

आपको बता दें, मौत का कारण अभी भी अज्ञात नहीं है। फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम के निधन की जानकारी दी है। बयान में अंतिम संस्कार का विवरण भी शामिल है जो सोमवार सुबह मुंबई में होने वाला है।

सोमवार (11 अप्रैल) को ट्विटर पर फिल्म निर्देशक हंसल मेहता ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए एक नोट साझा किया। हंसल मेहता ने अपने पोस्ट में लिखा, “गहन और हार्दिक दुख के साथ, हम आपको सबसे प्रतिष्ठित और महान आत्माओं में से एक – हमारे प्यारे शिव सुब्रह्मण्यम के निधन के बारे में सूचित करना चाहते हैं।”

Grew up watching films he wrote and acted in. Been a neighbour since 2016. My fondest moments here have been watching Mr. Subramaniam and his son Jahaan play downstairs. Jahaan passed away in February, now his father is gone. Heartbreaking. Hope they continue playing upstairs. https://t.co/go4rvzI0tA

