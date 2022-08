Janmashtami पर CM Eknath Shinde संग Shraddha ने मनाया जश्न, वीडियो हो रहा वायरल

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) को हमेशा बेहतरीन अंदाज में देखा जाता है और आए दिन श्रद्धा को मुंबई में कई जगह पर स्पॉट किया गया। दरअसल, वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा हैं।

आपको बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami) के मौके पर एक्ट्रेस दही हांडी के जश्न में पहुंचीं, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) के साथ इस खास दिन को मनाया।

आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) ने अपने शेड्यूल में से कुछ समय निकाला और शुक्रवार को जन्माष्टमी के अवसर पर मुंबई में दही हांडी समारोह में भाग लिया।

View this post on Instagram



एक्ट्रेस ने बीते शुक्रवार को उत्सव के लिए नारंगी अनारकली (orange anarkali) पहना था और वह हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। इस दौरान श्रद्धा कपूर को कार्यक्रम में उनकी 2016 की फिल्म ‘बाघी’ के गाने ‘छम छम’ पर डांस करते देखा गया। अब अगर हम काम के बारे में बात करें, तो श्रद्धा कपूर अगली बार नागिन ट्रायोलॉजी में नजर आएंगी।

वह रणबीर कपूर के साथ लव रंजन की अनटाइटल्ड फिल्म में भी नजर आएंगी, जिसके लिए उन्होंने इस साल की शुरुआत में स्पेन में शूटिंग की थी।

#ShraddhaKapoor Dancing on her Song #chamcham at #DahiHandi fest in Thane 😍💕🔥📸 @ShraddhaKapoor @viralbhayani77 pic.twitter.com/OjIIF8GybV

— Viral Bhayani (@viralbhayani77) August 19, 2022