Siddhivinayak Temple Expansion: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर का होगा विस्तार, खरीदी जाएगी बगल की बिल्डिंग

Siddhivinayak Temple Expansion: दस दिवसीय गणेश उत्सव कल यानी अनंत चतुर्दशी को होना है, जब लोग बप्पा से अगले वर्ष आने की कमाना करते हुए उनकी प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। इस उत्सव का सबसे बड़ा केंद्र महाराष्ट्र रहा है। वहीं, गणेश उत्सव के समापन से ठीक पहले करोड़ों भक्तों के लिए एक बड़ी खबर सामने आयी है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर का विस्तार होने जा रहा है।
Siddhivinayak Temple Expansion: दस दिवसीय गणेश उत्सव कल यानी अनंत चतुर्दशी को होना है, जब लोग बप्पा से अगले वर्ष आने की कमाना करते हुए उनकी प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। इस उत्सव का सबसे बड़ा केंद्र महाराष्ट्र रहा है। वहीं, गणेश उत्सव के समापन से ठीक पहले करोड़ों भक्तों के लिए एक बड़ी खबर सामने आयी है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर का विस्तार होने जा रहा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र सिद्धि विनायक मंदिर के विस्तार के लिए मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। विस्तार के तहत मंदिर के बगल में मौजूद तीन मंजिला राम मैंसन बिल्डिंग खरीदी जाएगी, जोकि 708 वर्ग मीटर के एक प्लॉट में बनी है। यह मंदिर के एकदम बगल में है। मंदिर ट्रस्ट की योजना है कि उसकी जमीन पर बनी सिद्धि विनायक कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी से भी जमीन ले ली जाए, जिससे मंदिर का विस्तार हो सके। राम मैंसन बिल्डिंग और हाउसिंग सोसायटी की जमीन मिलाकर 1800 वर्ग मीटर जगह हो जाएगी। ट्रस्ट का नेतृत्व कर रह पूर्व विधायक सदा सरवनकर ने इस बारे में जानकारी साझा की है।
इस बारे में सरवनकर का कहना है कि दोनों जमीनों को लेकर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कतार की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही शिरडी की तर्ज पर एक प्रसादालय, टॉयलेट और चेंजिंग रूम्स भी बनाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मंदिर के पास श्रद्धालुओं की लाइन तक के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। जब भक्त दर्शन के लिए सड़क तक में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं तो उन्हे काफी बुरा लगता है। वहीं, मंदिर में टॉयलेट भी नहीं हैं और लोगों को मंदिर के सामने स्थित पेट्रोल पंप के टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। पूजा के लिए आने वाले लोगों को चेंजिंग रूम की भी जरूरत होती है। वह एक प्रसादालय भी बनाना चाह रहे हैं।
बता दें कि 1801 में बने मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर को मुंबई के प्रमुख धर्मस्थलों में गिना जाता है। जहां मंदिर ट्रस्ट के तहत कुल 225 स्टाफ कार्यरत हैं। हालांकि, इन लोगों के ठहरने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ट्रस्ट की ओर से नई खरीदी जमीन पर स्टाफ के लिए आवासीय परिसर भी तैयार हो सकेगा। सरवनकर ने कहा कि राम मैंसन में रहने वाले लोगों को 100 करोड़ रुपये देंगे जिससे उस प्लॉट को हासिल किया जा सके। ट्रस्ट पर नियंत्रण रखने वाले राज्य के कानून मंत्रालय की ओर से भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।