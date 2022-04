सिद्धू का पंजाब की आप सरकार पर तंज, पूछा-कहां गई गारंटी, अब तक 7 किसानों ने की आत्महत्या

नई दिल्ली। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने किसानों को लेकर कई बड़े दावे किए थे। सरकार में आने के बाद भगवंत सरकार कई दावे कर रही है। इन सबके बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के प्रमुख केजरीवाल पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि, आप की सरकार बनने के बाद से अब तक 7 किसान की जान चली गई है। केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि, आपकी गारंटी कहां चली गई है। इससे पहले नवजोत सिद्धू ने आत्महत्या करने वाले एक किसान के परिवार के घर का दौरा भी किया था। इस दौरान भी उन्होंने भगवंत मान सरकार पर हमला बोला था।

Despite @ArvindKejriwal jis guarantee that no farmer will commit suicide in Punjab after AAP assumes power, 7 farmers have committed suicide in Bathinda District alone. This yr crop yield is >30% low, on top of that govt is preparing to arrest 2000 farmers for loan defaults… pic.twitter.com/rFugcvuo6o

