Goodbye KK: सिंगर का अंतिम वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, जल्दबाजी में पकड़ कर ले जा रहे लोग

Goodbye KK: यारों, तू आशिकी है, दस बहाने और लबों को जैसे गानों के लिए मशहूर केके (Famous KK) का 53 साल की उम्र में निधन हो गया है। कृष्ण कुमार कुन्नाथ (Krishna Kumar Kunnath) अपने बेहतरीन गानों के साथ ही अपनी सिंपलिसिटी (Simplicity) के लिए भी जाने जाते थे।

आपको बता दें, केके अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए लोगों के बीच मशहूर थे। वह अपने मन मुताबिक सारे काम करते थे और इस बात को उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकारा था।

Watch: KK was not feeling comfortable during the concert is clearly visible from this video. Fans are complaining against the Nazrul Manch Authority along with the authority of both the college.#KK #KKLive #KKRIP #KKKolkata pic.twitter.com/j5zq3ruI19

