Singham again first look out: सिंघम अगेन से अक्की का फ़र्स्ट लुक आया सामने, हेलीकॉप्टर खड़े दिखे अक्षय

Singham again first look out: दिग्गज फिल्म निर्माता रोहित ने अपनी एस्ट्रोलॉजी फिल्म ‘सिंघम अगेन’ को लेकर डायनामिक लाइटलाइट में शामिल किया है। रोहित अपने प्रियतम के लिए फिल्म से जुड़े अपडेट लगातार शेयर करते रहते हैं। ताजा जानकारी ये है कि फिल्म में दीपिका निर्देशित और टाइगर के लुक के बाद अब अक्षय कुमार का पहला लुक शेयर किया गया है।

अक्षय की पहली फिल्म लुक रोहित की ही सुपरहिट फिल्म ‘सूर्यवंशी’ की रिलीज के 2 साल पूरे हो गए हैं। आज रविवार (5 नवंबर) को अक्षय ने ‘सिंघम अगेन’ से अपने पहले लुक से लोगों को बर्बाद कर दिया। लुक एक्शन से भरपूर है। अक्षय बंदूक से उड़ाए गए हवाई जहाज़ में एक हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर खड़े दिख रहे हैं। अक्षय ने कहा, “आइला रे आइला, सूर्यवंशी आइला”



इस पर ‘सूर्यवंशी’ में अक्षय की हीरोइन रिच कैटरीना कैफ ने भी रिएक्शन दिया है। बता दें कि ‘सिंघम अगेन’ एक मल्टीस्टारर फिल्म है। इसमें अक्षय, अजय देवगन, करीना कपूर, दीपिका, रणवीर सिंह और टाइगर अहम रोल में नजर आएंगे। जहां टाइगर और दीपिका पहली बार रोहित की मशहूर कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं वहीं अक्षय, रणवीर, अजय, करीना भी पहले नजर आ चुके हैं।