Sitapur News : नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना लिए धनराशि जारी, वास्तु के अनुसार परिसर का होगा निर्माण

यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने सीतापुर जिले (Sitapur District) के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र (Veda Science Studies and Research Center in Misharanya) की स्थापना के लिए जमीन आवंटित कर दी है। नैमिषारण्य की तहसील मिश्रिख परगना औरंगाबाद ग्राम ठाकुरनगर में योगी सरकार (Yogi Government) ने लगभग 5 एकड़ भूमि आवंटित की है।