सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद की सिजलिंग तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का टेंपरेचर, लिखा ये कैप्शन

मुंबई। बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में उर्फी जावेद (Urfi Javed) लोगों को भले ही इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हुईं, लेकिन अब एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया पोस्ट से लगातार लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। उर्फी आज एक इंटरनेट सेंसेशन (Internet Sensation) बन चुकी हैं।

उर्फी का हर पोस्ट इंटरनेट पर वायरल रहता है। अब उर्फी की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उर्फी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लू कलर की बैकलेस ड्रेस में अपनी दो तस्वीरें पोस्ट की हैं। फोटो में उर्फी किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई खाने का मेन्यू पढ़ती हुई नजर आ रही हैं।

उर्फी की तस्वीरें पीछे की तरफ से ली गई हैं । दोनों तस्वीरों में उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपनी पीठ फ्लॉन्ट कर ही रही हैं। इसी के साथ उर्फी ने अपनी कमर पर मौजूद दाने और उनके निशान के बारे में भी खास बात कही है।

उर्फी ने अपने बैकलेस तस्वीरों के साथ कैप्शन भी लिखा है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने कैप्शन में लिखा कि हां मेरी पीठ पर दानें और उनके निशान हैं। मैं इन्हें आसानी से एडिट कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। मेरी पीठ के दानें और निशानों पर न्यूज आर्टिकल भी छपे हैं। किसी कि बॉडी या चेहरा या स्किन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है। मुझे अभी भी अपनी बॉडी से प्यार है और मैं आगे भी करती रहूंगी।

बता दें कि उर्फी जावेद (Urfi Javed) की इन तस्वीरों पर कुछ लोग प्यार बरसा रहे हैं ,तो वहीं कई यूजर्स उर्फी को पीठ के दाने दिखाने पर एक बार फिर से ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने उर्फी की बैकलेस ड्रेस (Backless Dress) में फोटो देख लिखा- ब्रा नहीं पहनती हो क्या?

बता दें कि उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने ज्यादातर कपड़े खुद ही डिजाइन करती हैं। उर्फी की बोल्ड तस्वीरें, उनके फैशन सेंस और स्टाइल की इन दिनों हर जगह चर्चा हो रही है। किसी को उर्फी जावेद (Urfi Javed) का स्टाइल काफी अट्रैक्टिव लगता है तो कई लोगों का मानना है कि वो ये सब पब्लिसिटी के लिए करती हैं। हालांकि, बिंदास और बेबाक उर्फी को लोगों की ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता है। उर्फी लगातार अपनी सिजलिंग तस्वीरों (Sizzling Pictures) और सोशल मीडिया पोस्ट से इंटरनेट का टेंपरेचर हाई (Raised the Temperature of the Internet) कर रही हैं।