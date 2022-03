भारत में स्कोडा कार कंपनी जल्द लॉन्च करेगी अपनी ये शानदार कार

भारतीय बाजार ऑटोमकर्स के लिए एक बड़ी मार्केट है। ऑटो कंपनी भारतीय बाजार को लेकर काफी उत्साहित रहती हैं। ऐसे में स्कोडा कार कंपनी भारतीय बजार में अपने पांव जमाने के लिए आम आदमी के बजट में नई-नई कार लॉन्च कर रही है। कंपनी भारतीय बाजार में कुशाक और स्लाविया सेडान को लॉच करने के बाद अब कई नए मॉडलों पर काम कर रही है।

बता दें कि इस बात का खुलाशा स्कोडा ऑटो के मुख्य कार्यकारी थॉमस शेफर ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रांड का अगला प्रोडक्ट सब-4 मीटर एसयूवी होगा। नई स्कोडा कॉम्पैक्ट SUV को भारत में बनाया जाएगा और इसे चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किया जाएगा।

Volkswagen Group acquired the Skoda Kushak and Slavia and Volkswagen Taigun और जल्द ही लॉन्च होने वाली वर्टस सेडान सहित कई उत्पाद पेश किए हैं। ये उत्पाद फॉक्सवैगन इंडिया 2.0 रिवाइवल प्रोजेक्ट के तहत पेश किए गए हैं और स्कोडा इस योजना का नेतृत्व कर रही है।