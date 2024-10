Slimmest Smartphone: इंफिनिक्स लॉन्च करने जा रहा दुनिया का सबसे पतला फोन! 16GB RAM व 120Hz डिस्प्ले से होगा लैस

Slimmest Smartphone: इंफिनिक्स 17 अक्टूबर को भारत में अपना पहला फोल्डेबल फोन Infinix Zero Flip लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ब्रांड Infinix Hot 50 Pro Plus पर भी काम कर रहा है। जिसको कंपनी ने आधिकारिक तौर पर फिलीपींस में टीज करना शुरू कर दिया है। इंफिनिक्स की ओर से Hot 50 Pro Plus को दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन बताया गया है।