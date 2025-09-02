पलिया तहसील में ‘रेल नहीं तो वोट नहीं’ के लगे नारे, उठी ब्रॉडगेज की मांग

  1. हिन्दी समाचार
जिले की पलिया तहसील में रेल नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ दर्जनों संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए रेल मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। जनपद की पलिया तहसील में रेल खंड में ब्रॉड गेज की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है।

लखीमपुर खीरी। जिले की पलिया तहसील में रेल नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ दर्जनों संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए रेल मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। जनपद की पलिया तहसील में रेल खंड में ब्रॉड गेज की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। व्यापार मंडल, अधिवक्ता संघ, डॉक्टर एसोसिएशन व रोटरी क्लब समेत दर्जनों संगठनों ने एक साथ मैलानी–पलिया–बहराइच रेल खंड को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने और नियमित ट्रेन संचालन शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए रेल मंत्री को ज्ञापन भेजा है। संगठन के सभी लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर एक साथ रैली बंद होकर पलिया तहसील पहुंचे थे।

प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनोद गुप्ता का कहना था कि मीटर गेज रेल सेवाएं एक-एक कर बंद कर दी गईं है जिससे आम जनता को भारी असुविधा हो रही है। मैलानी–दुधवा–चंदन चौकी–चारफेरन्टा रेल सेवा पहले ही बंद हो चुकी है जबकि मैलानी–नानपारा मार्ग की ट्रेन भी बंद होने के कगार पर है। वहीं सपा नेता जावेद अख्तर ने कहा कि यह इलाका कृषि प्रधान है, जहां गन्ना, धान और गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ब्रॉड गेज लाइन बनने से चीनी मिलों और अन्य उद्योगों को भी राहत मिलेगी। साथ ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय जनता ने सरकार से मांग की है कि वर्षों से बंद पड़ी मीटर गेज सेवाओं को ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर पुनः चालू किया जाए ताकि यात्रियों को राहत मिले और क्षेत्र का विकास तेजी से हो सके।

