Smartphone News: Infinix Zero सीरीज के ये दो शानदार फोन हुए लॉन्च, फीचर भी दमदार

Smartphone News: स्मार्टफोन कंपनी इनफिनिक्स अपने यूजर्स के लिए खास फोन लेकर आई है। कंपनी ने इस फोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपने इन दोनों फोन Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 Turbo स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। Infinix Zero सीरीज के इन दोनों फोन में 6nm का मीडियाटेक Dimensity प्रोसेसर है। इसके साथ ही इसमें 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। फोन में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है।

जानिए फोन की कीतनी है कीमत

बता दें कि, Infinix Zero 5G 2023 के 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज की कीमत 17,999 रुपये है, वहीं Infinix Zero 5G 2023 Turbo की कीमत 19,999 रुपये रखी गई है। इस कीमत में फोन का 8 जीबी रैम के साथ 256 जीबी स्टोरेज वाला मॉडल मिलेगा।

इन कलर में मिलेंगे ये फोन

बता दें कि, कंपनी इस फोन में कई कलर ऑप्शन दे रही है। कंपनी के दोनों फोन को कोरल ऑरेंज, पर्ल व्हाइट और सबमैरिनर ब्लैक कलर में खरीदा जा सकेगा। फोन को फ्लिकार्ट पर लिस्ट कर दिया गया है और बिक्री 11 फरवरी से होगी। लॉन्चिंग ऑफर के तहत Infinix Zero 5G 2023 पर 1,500 रुपये का और Infinix Zero 5G 2023 Turbo पर 2,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।