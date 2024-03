₹8000 की कीमत में 6GB RAM वाले स्मार्टफोन की 26 मार्च को होगी एंट्री, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

Poco C61 Launch Date and Features : चीनी स्मार्टफोन ब्रांड पोको 26 मार्च को अपने यूजर्स के लिए एक कम बजट वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी अपने आगामी फोन पोको C61 को 6जीबी रैम और डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश करेगी। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन को फ्लिपकार्ट के ज़रिए सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

पोको इंडिया ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर पोस्ट के लिए बताया कि पोको C61 को 26 मार्च को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। टीज़र के अनुसार, यह डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। फोन के लिए फ्लिपकार्ट पर एक एलग से माइक्रोसाइट बनाई है। टीजर से फोन के कई फीचर्स पहले ही सामने आ चुके हैं। पोको C61 स्मार्टफोन MediaTek Helio G36 SoC पर 6GB तक रैम और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ काम करेगा।

पोको C61 में 6GB रैम होगी और यूज़र्स बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए अडिशनल 6GB वर्चुअल रैम भी पा सकते हैं। इसको 6.71-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा। ये 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसके अलावा पावर के लिए फोन में 5,000mAh की बैटरी दी जाएगी। इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है।

Time to C stunning clarity with a 90Hz HD+ Display.

Launching on 26th March,12:00 PM

