बम धमाकों से दहला सोमालिया, 100 की मौत और करीब 300 लोग घायल, आतंकवादी समूह अल-शबाब जिम्मेदार

मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शनिवार को हुए 2 कार बम धमाकों में 100 लोगों की मौत होने की खबर है। इसके साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने रविवार तड़के घटनास्थल पर कहा कि धमाकों में लगभग 300 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने इन हमलों को बेहद क्रूर और कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया।

