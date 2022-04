बेटे ने किया पापा R Madhavan का सीना चौड़ा, एक्टर बोले- 'हमें बहुत गर्व है' वेदांत ने भारत के लिए...

बॉलीवुड और साउथ सुपरस्टार आर माधवन (R Madhavan) के बेटे वेदांत माधवन (Vedaant Madhavan) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश भारत का नाम रोशन किया है। साथ ही अपने पिता का नाम भी एक बार फिर ऊंचा किया है। वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन में अपना कमाल दिखाते हुए स्वीमिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है।

डेनिश ओपन स्वीमिंग चैंपियनशिप (Danish Open Swimming Championship) में पुरुषों के 1500 मीटर फ्रीस्टाइल इवेंट में वेदांत ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए सिल्वर मेडल जीता। एक्टर आर माधवन ने रजत पदक जीतने वाले अपने बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

Thank you so much sirji.. We feel proud, overwhelmed, very grateful and Like all parents very nervous.😀😀🙏🙏🤗🤗Thank you so much for the encouragement. 🙏🙏🙏❤️❤️🇮🇳🇮🇳 https://t.co/GywLDwNlte

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) April 17, 2022