Sonia Gandhi Birthday: पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहीं हैं सभी उन्हे उनके जन्मदिन की बधाई दे रहें हैं। सोनिया गांधी के बर्थडे पर आज सुबहा पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम ने एक ट्वीट भेजा “उनके जन्मदिन पर, मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं। मैं उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद कर रहा हूं।”

Best wishes to Smt. Sonia Gandhi Ji on her birthday. Praying for her long life and good health.

