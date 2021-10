Sonia Gandhi ने पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं को दी बड़ी नसीहत,कहा- BJP-RSS के झूठ का कीजिए पर्दाफाश

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने मंगलवार को दिल्ली स्थि​त पार्टी मुख्यालय में महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि देश के युवा लड़के और लड़कियां अपनी इच्छाओं और मांगों को बुलंद करने के लिए आंदोलन चाहते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक मंच उपलब्ध कराएं। जैसा कि हम पिछली पीढ़ियों के लिए करते आए हैं। सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कहा कि हमें बीजेपी-आरएसएस (BJP -RSS) की विचारधारा के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ना है। हमें यह पूरी दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ करना होगा और अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो उनके झूठ को जनता के सामने लाना होगा।

