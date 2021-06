सोनिया गांधी ने कोविशील्ड की दोनों खुराक ली, कहा-सरकार सभी का टीकाकरण कर ‘राज धर्म’ का करे पालन

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को भाजपा के सवालों के बाद कहा और सरकार से गैर-मुद्दे पैदा करने के बजाय सभी भारतीयों को टीकाकरण के ‘राज धर्म’ का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ले ली है।

राहुल गांधी 16 अप्रैल, 2021 को टीकाकरण लेने वाले थे। चूंकि उनमें फ्लू के मामूली लक्षण थे। इसलिए पहले उनका परीक्षण किया गया और 18 अप्रैल, 2021 को आरटी-पीसीआर परीक्षण सकारात्मक आया। उन्होंने कहा कहा कि कोविड से ठीक होने के बाद और जैसा कि सलाह दी गई थी डॉक्टरों द्वारा वैक्सीन गैप, उसे टीका लगाया जाएगा।

Sonia Gandhi has taken both doses of Covishield vaccine, says Congress following questions from the BJP, asks government to follow ‘raj dharma’ of vaccinating all Indians instead of "creating non-issues".

